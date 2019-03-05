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العثور على ثلاث قنابل في لندن

الشرطة البريطانية في محطة واترلو في لندن

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها فتحت تحقيقا للوقوف على من أرسل ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن الثلاثاء.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو الثلاثاء "قادرة فيما يبدو على إشعال حريق صغير لدى فتحها".

وأضافت في بيان "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع".

ولم يصب أحد في تلك الوقائع ولم تتأثر الخدمات في المطارين والمحطة.

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