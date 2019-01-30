العثور على أجزاء من 'طائرة سالا'

قالت شعبة التحقيقات في الحوادث الجوية البريطانية (AAIB)​ الأربعاء إنه تم العثور على أجزاء من الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا واختفت فوق القنال الإنكليزي قبل أكثر من أسبوع، حسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

واختفت الطائرة خلال رحلتها بين مدينتي نانت الفرنسية وكارديف الإنكليزية، ولم تعثر السلطات على أي أثر عليها خلال عمليات البحث.

وحددت السلطات مساحة نحو أربعة أميال من أجل تنفيذ مزيد من عمليات البحث عن حطام الطائرة.

ونقلت صحيفة "ذي تليغراف" البريطانية عن متحدث باسم AAIB قوله إن الشعبة عثرت على جزء من وسادة أحد مقاعد الطائرة قرب شاطئ مدينة سورتاينفيل في شبه جزيرة كوتينتين.​

وأعلن أيضا العثور "على مقعد ثان في المنطقة نفسها في وقت لاحق من الإثنين" وأضاف "بعد الفحص الأولي خلصنا إلى أن المقعدين من الطائرة المفقودة".

وقد أوقفت عمليات البحث يوم الخميس الفائت رغم تمنيات عائلة سالا باستمرارها. ومنذ ذلك الحين تمشط فرق البحث، الممول من جهات خاصة، المنطقة بحثا عن أي أثر للاعب أو قائد الطائرة.