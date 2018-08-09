العبادي يعفي مدراء عامين في وزارة الكهرباء

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي عن إعفاء عدد من المدراء في وزارة الكهرباء.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي نشر على صفحة فيسبوك الخاصة بالعبادي، فإن هذا الإجراء يأتي "ضمن حزمة الإصلاحات لإعادة هيكلة وزارة الكهرباء بما يخدم مصلحة توفير الكهرباء للعراقيين".

وأعفى العبادي مدراء عامين في دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة إلى تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر مختلفة.

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