Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

العبادي يعفي مدراء عامين في وزارة الكهرباء

أسلاك توصيل الكهرباء

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي عن إعفاء عدد من المدراء في وزارة الكهرباء.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي نشر على صفحة فيسبوك الخاصة بالعبادي، فإن هذا الإجراء يأتي "ضمن حزمة الإصلاحات لإعادة هيكلة وزارة الكهرباء بما يخدم مصلحة توفير الكهرباء للعراقيين".

وأعفى العبادي مدراء عامين في دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة إلى تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر مختلفة.

اقرأ أيضا: العبادي يصادق على إحالة وزراء سابقين إلى 'النزاهة'

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG