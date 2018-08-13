العبادي: لن نتعامل مع إيران بالدولار

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين إن الحكومة العراقية ملتزمة فقط بعدم استخدام الدولار في التعاملات مع إيران، لكنها غير ملتزمة بكامل العقوبات الأميركية على طهران.

ونقل التلفزيون العراقي الرسمي تصريحات العبادي التي قال إنها جاءت في مؤتمر صحافي.

وكان العبادي قد أعلن الثلاثاء أن العراق يقف ضد العقوبات الدولية على إيران، لكنه يلتزم بها "لحماية شعبنا".

والأحد، أعلن مسؤول حكومي عراقي أن العبادي ألغى زيارة إلى إيران "بسبب ازدحام جدول أعماله وعدم تكامل الإعداد" للزيارة.

وحينها، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية برهم قاسمي "ليس لدينا أي معلومات عن مثل هذه الزيارة".

وتحدثت تقارير إعلامية عن غضب إيراني من تصريحات العبادي حول العقوبات.

والعراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية -بمعزل عن المحروقات. وبلغ مجموع ما استورده العام الماضي نحو ستة مليارات دولار