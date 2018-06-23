العراق.. العبادي والصدر يعلنان تحالف كتلتيهما

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت تحالف كتلتيهما، النصر وسائرون، اللتين حلتا في المركزين الثالث والأول على التوالي في الانتخابات التي شهدها العراق في أيار/مايو الماضي.

وقال الصدر في مؤتمر صحافي مشترك مع العبادي في مدينة النجف "إن التحالف بين الجانبين يفضي إلى تشكيل حكومة عابرة للطائفية المقيتة، من التكنوقراط وتمثل جميع أبناء الشعب العراقي".

ودعا الصدر الكتل الأخرى للمشاركة والانضمام لهذا التحالف للإسراع بتشكيل حكومة التكنوقراط وأضاف: "إن الاتفاق يتضمن دعم الجيش وحصر السلاح بيد الدولة ووضع برنامج لإصلاح القضاء وتفعيل دور الادعاء العام والاستمرار بمحاربة الفساد ومحاسبة من تثبت بحقه تهم الفساد".

وأكد أن الاتفاق "يتضمن الحفاظ على علاقات دولية متوازنة وعدم التدخل بشؤون الآخرين والتشديد على عدم التدخل بالشأن العراقي".



العبادي أكد من جانبه أن التحالف الثنائي "لا يتعارض مع التحالفات المعلنة أو ضد تحالفات أخرى". وأن "بعض الكتل ماضية معنا في الاتفاق"، داعيا إلى جلسة موسعة تشمل الجميع.