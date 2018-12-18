خلص التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن "النساء ربما يحتجن إلى عدة قرون لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم".
وعلى الرغم من أن التقرير يتحدث عن حصول تقدم في مجال المساواة في الأجور هذا العام مقارنة بعام 2017، أشار إلى أن هذا التقدم قابله انخفاض في تمثيل النساء في المجال السياسي، إلى جانب عدم المساواة في حصولهن على الصحة والتعليم.
ووفقا للمعدلات الحالية، يرى التقرير أن الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم في معظم المجالات لن تردم قبل 108 أعوام، فيما يحتاج مجال العمل إلى 202 عاما لإزالة جميع الفروق بين الجنسين.
وتابع التقرير السنوي للمنظمة ومقرها في جنيف، التفاوتات بين الجنسين في 149 دولة عبر أربعة مجالات هي التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي.
وبعد سنوات من التقدم، يقول التقرير، في مجالات التعليم والصحة والتمثيل السياسي، سجلت النساء انتكاسات في جميع المجالات الثلاثة هذا العام.
ويضيف أن الفجوة بين الجنسين تضيق إلى حد ما في مجال الفرص الاقتصادية فقط، حيث انحسرت الفوارق في الأجور على مستوى العالم إلى 51 في المئة في عام 2018.
ولكن عدد النساء اللواتي يشاركن في القوى العاملة حاليا أقل نسبيا من الرجال، حسب ما يخلص إليه التقرير.
وتتفاوت قدرة الدول على تجاوز الفوارق بين الجنسين، فعلى سبيل المثال تستطيع دول أوروبا الغربية سد الثغرات بين الجنسين في غضون 61 عاما، في حين ستستغرق الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 153 عاما لتحقيق ذلك.
وعموما يظهر التقرير أن بلدان شمال أوروبا سيطرت مرة أخرى على قمة ترتيب الدول التي يتساوى فيها الرجال والنساء، فجاءت أيسلندا أولا تليها النرويج والسويد وفنلندا، فيما تذيلت دول عربية الترتيب باحتوائها على أكبر الفجوات بين الجنسين في البلدان التي شملها الاستطلاع.
وفي ما يتعلق بالدول التي تمتلك أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم كانت فرنسا الأفضل، حيث احتلت المركز 12، تليها ألمانيا في المركز 14، وبريطانيا في المركز 15، وكندا 16 و جنوب أفريقيا 19، فيما واصلت الولايات المتحدة تراجعها واحتلت المركز 51.
وهذا ترتيب الدول العربية عالميا كما أوردها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي:
1 تونس المركز 119
2 الإمارات العربية المتحدة المركز 121
3 الكويت 126
4 قطر 127
5 الجزائر 128
6 البحرين 132
7 مصر 135
8 موريتانيا 136
9 المغرب 137
10 الأردن 138
11 عمان 139
12 لبنان 140
13 السعودية 141
14 سوريا 146
15 العراق 147
16 اليمن 149