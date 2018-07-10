العاصفة كريس قد تتحول إلى إعصار

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن تتحول العاصفة المدارية كريس إلى إعصار الثلاثاء.

وأضاف المركز في تقرير أن العاصفة تبعد نحو 340 كيلومترا جنوب شرقي كيب هاتيراس في ولاية نورث كارولاينا.​

Tropical Storm #Chris is near hurricane strength off of the Carolina coast, increasing the rip current threat. @TWCChrisBruin, @TWCErikaNavarro, @TWCAlexWallace and @TevinWooten are LIVE with the latest on the storm and its forecast path. pic.twitter.com/eIGHVaMeEu — The Weather Channel (@weatherchannel) July 10, 2018

وتابع المركز أن من المتوقع أن تزداد قوة كريس الأربعاء، بعد أن وصلت سرعة الرياح التي ترافقها حتى الآن نحو 110 كيلومترات في الساعة.