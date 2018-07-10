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من أميركا

العاصفة كريس قد تتحول إلى إعصار

صورة بالأقمار الإصطناعية للعاصفة كريس

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن تتحول العاصفة المدارية كريس إلى إعصار الثلاثاء.

وأضاف المركز في تقرير أن العاصفة تبعد نحو 340 كيلومترا جنوب شرقي كيب هاتيراس في ولاية نورث كارولاينا.​

وتابع المركز أن من المتوقع أن تزداد قوة كريس الأربعاء، بعد أن وصلت سرعة الرياح التي ترافقها حتى الآن نحو 110 كيلومترات في الساعة.

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