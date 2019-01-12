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رياضة

الصين وكوريا إلى دور الـ16 لكأس آسيا

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تأهلت الصين وكوريا الجنوبية إلى دور الستة عشر في كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزهما على الفلبين وقرغيزستان على الترتيب في المجموعة الثالثة، الجمعة.

وأحرز وو لي هدفين مذهلين ليمنح الصين الفوز 3-صفر على الفلبين، فيما هز كين مين-جاي الشباك لتفوز كوريا 1-صفر على قرغيزستان.

وتتصدر الصين المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا، ولدى كل منهما ست نقاط وستحسم مواجهتهما الأربعاء المقبل الصدارة.

وستبحث كل من قرغيزستان والفلبين عن الفوز في آخر مباراة من أجل الحفاظ على آمال التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

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