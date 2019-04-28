'الحزام والطريق'.. 7 تحديات أمام الصين

عام 2013 أطلقت الصين مشروع "الحزام والطريق" أو طريق الحرير الجديد، قائلة إنه حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية الصينية.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ ورؤساء دول وحكومات 37 بلدا، اختتموا السبت المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام في بكين، والذي تضمن تعهدات بأن مشاريع "طرق الحرير الجديدة" صديقة للبيئة ومستدامة ماليا، بعد إبداء قلق بشأن أضرار بيئية أو ديون يمكن أن تتسبب بها.

ويهدف المشروع الصيني إلى تحسين الروابط التجارية العابرة للقارات عبر بناء مرافئ وطرقات وسكك حديدية ومناطق صناعية.

لكن منتقدي المشروع الذي أطلق قبل ست سنوات يعتقدون أنه يهدف إلى تعزيز نفوذ الصين ويفتقد إلى الشفافية ويميل لمصلحة الشركات الصينية ويغرق الدول في ديون ويسبب أضرارا للبيئة.

​فقدان ثقة

وتنظر الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الأوروبية بشك إلى المشروع. ولم ترسل واشنطن أي ممثل لها إلى القمة.

وأثارت المشاريع المقررة الممولة خصوصا من قروض البنوك الصينية واستثمارات، القلق من أن الدول الأكثر فقرا ستغرق في الديون، فعلى سبيل المثال، منحت سريلانكا الصين ميناء بحريا عميقا لمدة 99 سنة بعد إخفاقها في رد ديونها لبكين.

وأصدرت وزارة المالية الصينية الخميس توجيهات حول تقييم المخاطر المالية واستدامة الديون، للمساعدة في تقدم المشاريع في دول "مبادرة الحزام والطريق".

لكن الوثيقة توضح أن الدول التي تواجه أصلا مشاكل ديون أو هي في خضم إعادة هيكلة مدفوعاتها، "لا يمكن تلقائيا" وضع ديونها في خانة "الديون التي لا يمكن تحملها مستقبليا".

وواجهت مشاريع "مبادرة الحزام والطريق" انتكاسات في بعض الدول. في ماليزيا، ألغى رئيس الوزراء مهاتير محمد بعض المشاريع المخطط لها وأعاد التفاوض على مشروع سكة حديد، مخفضا كلفة تلك المشاريع بنسبة 30%.

لكن مهاتير وغيره من القادة الذين شاركوا في القمة أعربوا عن ترحيب تام بـ"مبادرة الحزام والطريق".