الصين.. حكم بالسجن لمحام عن حقوق الإنسان

حكمت محكمة صينية الأحد على محام مدافع عن حقوق الإنسان وانغ كوانغجانغ بالحبس أربع سنوات ونصف بعد اتهامه بـ"التخريب".

وجرت المحاكمة في مدينة تيانجين شمال الصين في جلسة مغلقة أطلقوا عليها اسم "أسرار الدولة" وسط إجراءات مراقبة مشددة تمثلت بانتشار عشرات من رجال الشرطة واعتقال شخصين وفرض الإقامة الجبرية على زوجته.

وأغلق خمسون شرطيا على الأقل الطرق المؤدية إلى محكمة تيانجين قبيل افتتاح المحاكمة الأربعاء الماضي.

واعتبرت المحكمة الإعلان عن الحكم بالقول إن "القضية هي من أسرار الدولة لذلك قررت المحكمة عدم نشر" مجرياتها.

وتولى وانغ (47 عاما) الدفاع عن ناشطين سياسيين وعن أعضاء في مجموعة فالونغونغ المحظورة وفلاحين تمت مصادرة أراضيهم.

وهو آخر شخص لم يحاكم ولم يتم الإفراج عنه في مجموعة من 200 مدافع عن حقوق الإنسان أوقفوا في تموز/يوليو 2015.

واتهم وانغ عام 2016 بالتآمر وهي تهمة قد يصل الحكم على مرتكبها إلى السجن مدى الحياة، حسبما أشارت منظمة العفو الدولية، مستنكرة "التمثيلية القاسية" و"الإجراء المغلوط".

وقالت المنظمة في بيان سابق إن "وانغ يحاكم بسبب دفاعه السلمي عن حقوق الإنسان"، مذكرة بأنه محتجز حتى الآن منذ ثلاث سنوات "لم تعرف عائلته خلالها ما إذا كان على قيد الحياة".

الثلاثاء كان آخر ظهور لزوجة وانغ لي وينزو التي حلقت شعر رأسها احتجاجا على توقيف زوجها الطويل بلا محاكمة. وتمركز "أكثر من عشرين" من رجال الأمن في أسفل المبنى الذي تعيش فيه في بكين، ومنعوها من التوجه إلى تيانجين التي تبعد نحو مئة كيلومتر، حيث جرت المحاكمة.