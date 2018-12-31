الأمن الصيني يهاجم مساجد

اقتحمت قوات أمن صينية ثلاثة مساجد بمقاطعة يونّان السبت، وأجلت مئات المصلين بالقوة، بعدما ادعت السلطات أنها غير قانونية.

ونشر نشطاء على الشبكات الاجتماعية، مقاطع تظهر قوات الأمن الصينية تستخدم العنف أثناء اشتباكها مع عدد من المصلين رفضوا الانصياع وترك المسجد.