قالت وزارة الخارجية في الكازاخية الخميس إن السلطات الصينية ستسمح لنحو ألفي مسلم من أصول كازاخية بمغادرة البلاد بعد تخليهم عن جنسيتهم الصينية.

وستسمح السلطات في كازاخستان للعائدين في التقديم على طلب للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة في البلاد.

ولم يتم الإفصاح بعد عن الآلية التي سيسمح بها لهؤلاء الأشخاص بالمغادرة وتحت أي ظروف.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ضغوطات تواجهها الصين في أعقاب الإدانة الدولية لحملتها على المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غرب البلاد، الذي يعد موطنا للصينين من أصول كازاخية ولأقلية الأويغور المسلمة.

وتعتقل السلطات الصينية مليون شخص من الأويغور المسلمين وأقليات أخرى خارج نطاق القضاء في إقليم شينجيانغ، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي خطاب ألقاه حول الحريات الدينية حول العالم، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن "مئات الآلاف وربما ملايين الأويغور محتجزون ضد إرادتهم في معسكرات إعادة تثقيف".