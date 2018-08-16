وفدي صيني إلى الولايات المتحدة قريبا لإجراء محادثات تجارية

تستأنف واشنطن وبكين مفاوضاتهما المتوقفة منذ أسابيع في أوج حرب تجارية بينهما، مع إعلان الصين إرسال مسؤول كبير إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية آب/اغسطس.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان أن نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين سيلتقي مساعد وزير الخزانة الأميركي للتجارة الدولية ديفيد مالباس بدعوة من الولايات المتحدة.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بضائع بعشرات المليارات من الدولارات منذ آخر لقاء على مستوى عال بينهما عقد في حزيران/يونيو، ما يثير مخاوف من انعكاسات على الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيان التجارة الصينية فإن "الجانب الصيني يؤكد مجددا أنه يعارض النزعة الأحادية والممارسات الحمائية التجارية، ولا يقبل أية تدابير أحادية لتقييد التجارة".

وكانت أميركا قد فرضا رسوما جمركية على منتجات صينية.

وأكد البيان أن "الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة".

وكان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى في أيار/مايو محادثات في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

محاولات سابقة

وحتى الآن، أخفقت المحاولات السابقة في تخفيف التوتر التجاري، وبعد أن فرضت واشنطن رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية والفولاذ والألمنيوم أي ما يعادل 34 مليار دولار من المنتجات الأميركية، ستفرض أيضا اعتبارا من 23 آب/اغسطس رسوما على مجموعة أخرى من المنتجات تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.

وهددت أميركا بفرض رسوم على بضائع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من ايلول/سبتمبر، ما يرفع إلى 250 مليارا مجموعة قيمة المنتجات الصينية التي ستفرض عليها رسوما أميركية.

من جهتها، أعلنت السلطات الصينية في السادس من تموز/يوليو اجراءات انتقامية تشمل بضائع أميركية بقيمة 34 مليار دولار، وخصوصا لحم الخنزير والصويا، وأضافت في الثامن من آب/اغسطس بضائع بقيمة 16 مليار دولار بينها الفحم وأدوات طبية والنفايات.

كسر الجليد

وقال المحلل في معهد (توكاي طوكيو ريسيرتش اينستيتيوت) "من الصعب التكهن بما ستفضي إليه المفاوضات لكن رؤية البلدين يسعيان إلى توافق مؤشر إيجابي".

وأضاف "ما كانا سيعقدان لقاء لو لم يكونا مصممين على تسوية" المشكلة.

ويرى المحلل في مصرف "ماكواري" هاري لو أن الصينيين والأميركيين يمكن أن يناقشوا تنازلات من قبل بكين، أي زيادة البضائع الأميركية المستوردة وفتح السوق بشكل أكبر وكذلك تعزيز حقوق الملكية الفكرية الأميركية.

وقال هو إن "البلدين سيحاولان أولا كسر الجليد، سيسعيان إلى تقدير قوة كل منهما ورؤية إلى أين يمكن أن تصل الأمور".

وأشار إلى أن اللقاء يعقد على مستوى أدنى من الاجتماعات السابقة.

ويؤكد المسؤولون الصينيون أن هذه الرسوم الجمركية لم تؤثر بعد على اقتصاد بلدهم إذ إن الصادرات الصينية تجاوزت التوقعات في تموز/يوليو الماضي.

لكن محللين يرون أن تأثير الحرب التجارية يمكن أن يظهر في نتائج شهر آب/أغسطس.