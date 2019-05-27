الصين: الاحترام المتبادل أساس التفاوض مع واشنطن

أكدت الصين الاثنين أن المفاوضات التجارية مع واشنطن يجب أن تقوم على أساس "الاحترام المتبادل"، وذلك بعيد تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله حيال توقيع اتفاق مع بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي يومي "لطالما قلنا إن الخلافات بين البلدين يجب أن تحل عبر مفاوضات ومشاورات ودية".

وكان ترامب لفت إلى أن هناك "فرصا جيدة جدا" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، رغم الإجراءات الانتقامية الأخيرة المتبادلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال "أعتقد أن خلال بعض الوقت في المستقبل، ستبرم الصين والولايات المتحدة اتفاقا تجاريا رائعا ونحن نتطلع إلى ذلك".