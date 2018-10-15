الصومال.. مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب في غارة أميركية

قال الجيش الأميركي الاثنين إنه شن غارة جوية الأحد قتلت أربعة متشددين في حركة الشباب الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، بعد "أن تعرضت قوات شريكة لإطلاق نار من أسلحة صغيرة."

وأضافت القيادة الأميركية في أفريقيا أن الغارة شنت قرب تجمع آرارا في منطقة جوبا الصغيرة في جنوب الصومال.

وأوضح البيان أنه لم يكن هناك جنود أميركيون على الأرض خلال العملية التي قادها الجيش الصومالي، والتي وفقا لتقديره، لم تشهد مقتل أو إصابة مدنيين.

وشن الجيش الأميركي أكثر من 24 غارة جوية، من بينها غارات بطائرات غير مأهولة، هذا العام على حركة الشباب.