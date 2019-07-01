الصدر.. ترحيب وقلق بشأن دمج فصائل الحشد

رحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الاثنين بقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دمج فصائل الحشد الشعبي في القوات المسلحة النظامية، إلا أنه أبدى قلقا حول كيفية تطبيقه.

وقال الصدر في بيان على صفحته في فيسبوك إن ما صدر "أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا أو هناك إلا أني أبدي قلقي من عدم تطبيقه بصورة صحيحة وعادلة".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد قرر أيضا إغلاق جميع المقار التي تحمل اسم أيا من فصائل الحشد الشعبي، وخير الفصائل المسلحة بين الانضمام للقوات المسلحة أو الانخراط في العمل السياسي وفق قوانين الأحزاب.

وحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء "يمنع وجود أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات".

وأمهل رئيس الوزراء الفصائل حتى 31 يوليو للالتزام بالقرار الجديد.