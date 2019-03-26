الشيوخ: لا قرار يلزم بنشر تقرير مولر كاملا

رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الاثنين طلبا من زعيم الأقلية تشاك شومر بإصدار قرار يلزم وزارة العدل جعل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي بالانتخابات الأميركي متاحا ومن دون تجزئة للرأي العام.

وكانت متحدثة باسم وزارة العدل رفضت ردا على سؤال لـ "الحرة" في وقت سابق الاثنين تحديد موعد نشر وزير العدل بيل بار موجز التقرير الذي رفعه المحقق الخاص، في شأن ما إذا كان هناك تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا.

وأنهى مولر الجمعة تحقيقه الذي استمر نحو عامين وقدم النتائج لبار الذي أصدر الأحد ملخصا من أربع صفحات يقول فيه إنه لا يوجد دليل على تواطؤ جنائي بين حملة ترامب وروسيا في انتخابات 2016. ولم يحدد تقرير مولر ما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة.

وكانت المكاتب الإعلامية لرئيسة مجلس النواب نانسي پيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة شؤون الاستخبارات النائب آدم شيف، قالت لـ "الحرة" إنهم ينتظرون نشر تقرير المحقق الخاص "بالكامل ومن دون تجزئة" وفي أسرع وقت ممكن، معتبرين أنه "حق للرأي العام الأميركي".

وشكل ملخص بار نصرا سياسيا لترامب قبيل سعيه للترشح لفترة جديدة في 2020، لكن ديمقراطيين بينهم نواب تعهدوا بالسعي للمضي قدما في تحقيقات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية وصفقات شخصية لترامب.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب يرغب في الكشف عن تقرير المحقق الخاص لكن الأمر ليس بيده.

وأضافت في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" الاثنين قولها "أعتقد بأن الرئيس يقوم تحديدا بما يجب أن يفعله وهو ترك القرار لوزير العدل، وسنرى ما القرار الذي سيتخذه بهذا الصدد".