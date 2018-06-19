الشيوخ الأميركي يقر موازنة الدفاع

أقر مجلس الشيوخ الأميركي نسخته من موازنة الدفاع لعام 2019، وتضمنت منح الجيش 716 مليار دولار في واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في التاريخ الأميركي الحديث.

وتتضمن النسخة بنودا تتعلق بالحرب في اليمن وسورية والوضع في العراق وصفقة السلاح مع تركيا إضافة الى مساعدة إسرائيل على تطوير أنظمة للدفاع الصاروخي.

واقترحت نسخة مجلس الشيوخ جملة من البنود المتعلقة بالشرق الأوسط أهمها:

-تجميد 300 مليون دولار لتدريب المعارضة السورية لحين تقديم الرئيس دونالد ترامب استراتيجيته لمحاربة داعش في سورية.

-تقديم 850 مليون دولار للقوات العراقية شريطة الحصول على تقرير حول دور القوات الأميركية في العراق.

-إلزام السعودية بعقد مفاوضات لإنهاء الحرب في اليمن وتخفيف الأزمة مقابل استمرار واشنطن بتزويد الوقود جوا للطائرات السعودية أو الطائرات المنضوية في التحالف مع الرياض.

-دعوة غير ملزمة للرئيس دونالد ترامب من أجل فرض عقوبات على تركيا في حال إتمامها صفقة شراء صواريخ s-400 من روسيا.

-وضع شروط على بيع طائرات F-35 إلى أنقرة من أبرزها إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برنسون المحتجز في تركيا.

-تقديم 500 مليون دولار لتطوير أنظمة التصدي للصواريخ في إسرائيل.

ويتعين على الكونغرس أن يتفق بمجلسيه، الشيوخ والنواب، على هذه النسخة قبل إرسالها إلى البيت الأبيض لإقرارها بشكل نهائي.