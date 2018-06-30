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الشوط الثاني.. الأرجنتين تتقدم على فرنسا

غريزمان بعد تسجيله هدف فرنسا في الأرجنتين

تتقدم الأرجنتين على فرنسا بهدفين لهدف في المواجهة الأولى للفريقين ضمن دور الـ16 بكأس العالم 2018 في روسيا. وسجل ميركادو الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر المباراة.

وكان دي ماريا قد سجل بتسديدة مباشرة الهدف الأول في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

قذيفة دي ماريا التي سجل منها هدف التعادل للأرجنتين
قذيفة دي ماريا التي سجل منها هدف التعادل للأرجنتين

فيما سجل أنطوان غريزمان هدف السبق لمنتخب فرنسا من ضربة جزاء(عرقلة مبابي) في الدقيقة 12 من بدء المباراة.

وانقذ القائم الأرجنتين من هدف محقق لفرنسا عندما اصطدمت الكرة بالعارضة من ضربة حرة نفذها غريزمان بعد ثماني دقائق من بدء المباراة.

والمباراة حاسمة لكلا الفريقين لمواصلة المشوار في المونديال.

يعول المنتخب الفرنسي على نجومه أنطوان غريزمان، كيليان مبابي وبول بوغبا، للوقوف ندا أمام الأرجنتين ونجمها ميسي حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

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