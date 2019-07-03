خطوة باتجاه الشفاء من مرض الإيدز

في تطور علمي مثير، تمكن علماء لأول مرة من إزالة فيروس نقص المناعة (HIV) من فئران، ما يحيي الآمال بإمكانية الشفاء من الإيدز بين البشر.

وحسب الدراسة التي أجريت بالتعاون بين كلية لويس كاتز للطب في جامعة تمبل بولاية بنسلفانيا والمركز الطبي في جامعة نبراسكا، أجرى علماء تجارب على 29 فأرا مصابة بالفيروس.

وأخضع العلماء عددا من هذه الفئران لطريقتين في العلاج، الأولى هي الأدوية التي تعتمد على تقليل نشاط الفيروس، والثانية هي عملية تعديل جيني بقص جينات الفيروس من الخلايا المصابة.

وحسب النتائج المنشورة في مجلة "نيتشر كوميونيكشن"، لم يجد العلماء عند تحليلهم للفئران أي أثر للفيروس في 30 في المئة منها.

وقال كامل خليلي، وهو أحد الأطباء المشرفين على الدراسة، إن النتائج تظهر للمرة الأولى أنه بالإمكان الشفاء من مرض الإيدز، لكنه حذر من المبالغة في تقدير النتائج، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.

وتعتمد الأدوية الحالية لعلاج الإيدز على تقليل مستوى الفيروس في الجسم لكنها لا تستطيع التخلص من الفيروس بشكل نهائي، ويتعين على المريض تلقي العلاج مدى الحياة.

وتقدر أعداد المصابين بالإيدز حوال العالم بحوالي 37 مليون شخص.