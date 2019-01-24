مصير سالا.. الشرطة توضح

أعلنت شرطة غورنيزي وقف البحث عن مهاجم كارديف سيتي الإنكليزي إيمليانو سالا الذي فقد بعد اختفاء طائرته أثناء رحلة من نانت غرب فرنسا إلى مدينة كارديف الإنكليزية.
واختفت الطائرة السياحية التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني مساء الاثنين في البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنيزي.
ولم تفلح جهود البحث المتواصلة منذ ثلاثة أيام في العثور عليه.
وقالت شرطة غورنيزي في تغريدة إنها لن تبعث بأي رسائل جديدة ما لم يطرأ تطور مهم.
وكان جون فيتزجيرالد، رئيس فريق البحث عن سالا والطيار الذي كان برفقته، قد قال إن الآمال بالعثور عليهما أحياء، تتضاءل، وإنه يخشى من الأسوأ.
وأضاف للصحافيين "لا أستطيع استيعاب كيف يمكن لأي شخص البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة هذه، طوال هذا الوقت".
وقالت المتحدثة باسم الفريق أليسون روبينز إن مهام البحث تحولت إلى "عملية لاستعادة الحطام".
لكن عائلة سالا شددت في مؤتمر صحافي بالأرجنتين على "ضرورة مواصلة البحث" واستخدام "كافة الوسائل الممكنة" لتحديد ماذا حدث.
والأربعاء نشرت وسائل إعلام رسالة صوتية قالت إنها للاعب سالا عبر فيها عن قلقه الشديد على حياته وقال "يبدو أن الطائرة ستسقط وتتقطع إربا".
وقبل أيام من اختفاء الطائرة، قال قائدها دافيد ايبوتسون (60 عاما ) في حسابه على فيسبوك إنه واجه معاناة في نظام الهبوط.
ويتوقع أن يقيم فريق نانت الفرنسي الذي انتقل منه سالا إلى كارديف سيتي الإنلكيزي تكريما للاعب الارجنتيني مساء الخميس، مع وضع صور للاعب في الاستاد وشوارع المدينة، لمنح معجبيه فرصة لوضع الزهور وإرسال رسائل دعم لأسرته ومحبيه.
وفي لفتة بارعة كان مهاجم إشبيلية بن يدر قد أهدى هدفه الذي سجله في برشلونة الأربعاء، إلى سالا.