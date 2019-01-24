مصير سالا.. الشرطة توضح

أعلنت شرطة غورنيزي وقف البحث عن مهاجم كارديف سيتي الإنكليزي إيمليانو سالا الذي فقد بعد اختفاء طائرته أثناء رحلة من نانت غرب فرنسا إلى مدينة كارديف الإنكليزية.

واختفت الطائرة السياحية التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني مساء الاثنين في البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنيزي.

ولم تفلح جهود البحث المتواصلة منذ ثلاثة أيام في العثور عليه.

وقالت شرطة غورنيزي في تغريدة إنها لن تبعث بأي رسائل جديدة ما لم يطرأ تطور مهم.