الشرطة تفرق مظاهرات في السودان

تجددت الاثنين التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية في الخرطوم وأم درمان، وردت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق ما أكد شهود.

وقال الشهود إن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في حيين في الخرطوم، وأم درمان الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل.

وسارعت قوات مكافحة الشغب إلى تفريق التظاهرات، مطلقة الغاز المسيل للدموع ، وفق المصدر نفسه.

وأكد الشهود أنه رغم ردّ الشرطة، واصل المحتجون ترديد عبارات "حرية، سلام، عدالة"، شعار الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ انطلاقها في كانون الأول/ديسمبر.

وجاءت احتجاجات الاثنين بعد دعوة ناشطين إلى تظاهرات جديدة ضدّ حكومة الرئيس عمر البشير هذا الأسبوع.

وهزت التظاهرات العنيفة هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا منذ كانون الأول/ديسمبر بعدما خفّضت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية دعمها الحيوي للخبز.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى تظاهرات مناهضة للحكومة عبر المدن والبلدات، تدعو إلى تنحي البشير.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن 30 شخصا على الاقل، قتلوا في التظاهرات، بينما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى يتجاوز الخمسين.

وتحدى البشير التظاهرات، مخاطبا مؤيديه في مسيرات موالية له في كافة أنحاء البلاد، كما سعى إلى تأمين دعم الحلفاء الإقليميين.