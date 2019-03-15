اليوم العالمي لوقف تعسف الشرطة

يحيي العالم الجمعة اليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة الذي يصادف 15 آذار/ مارس من كل سنة.

الاحتفال بهذا اليوم بدأ سنة 1997 من جمعيات غير حكومية تنشط ضد تجاوزات رجال الشرطة عبر العالم، وعلى رأسها الجمعية الكندية لمناهضة وحشية الشرطة.

وكانت هذه الجمعية تنظم سنويا مسيرة حاشدة لمواجهة قمع الشرطة وخلال 21 سنة لم تسلم من قبضة الأمن والاعتقالات إلا مرتين فقط.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، تحيي هذا اليوم جمعيات معروفة بنشاطها المضاد لتعسف الشرطة على غرار "ائتلاف 22 أكتوبر لوقف وحشية الشرطة".

ويشتكي العديد من المواطنين من تجاوزات الشرطة خصوصا في البلدان العربية التي عرفت انتفاضات وثورات ضد أنظمتها، على غرار سوريا وليبيا وتونس.

كما سجلت تجاوزات خطيرة في بلدان عرفت أوضاعا أمنية غير مستقرة مثل العراق وتلك التي تعيش تحت نير أنظمة ديكتاتورية تقوم على أسس دينية مثل إيران.

تتجلى ظاهرة تعسف الشرطة خلال المظاهرات، وفي هذه الحالة لا يختلف الوضع كثيرا بين البلدان المتقدمة وتلك التي تعيش تخلفا على اصعدة مختلفة.

فالفرنسيون عاشوا إلى وقت قريب تجاوزات عديدة ارتكبها رجال الشرطة خلال مواجهتهم لمسيرات السترات الصفراء.

وشهدت إيران خلال مختلف المظاهرات تعسفا غير مسبوق للشرطة، خصوصا مع النساء والفتيات..

كما يشتكي مواطنون من مصر من قسوة تعامل الشرطة خلال جلسات الاستنطاق وأثناء المظاهرات السلمية.

ويتشارك الكثير منهم فيديوهات واقعية توثق العنف الذي تتعامل به قوات الشرطة مع المواطنين، في ظروف لم يكن استخدام القوة مطلوبا.

وفي سوريا التي عاشت أوضاعا مأساوية جراء الثورة على نظام الأسد، عاثت الشرطة في المواطنين ضربا بسبب ومن دون سبب، وهو الواقع الذي وثقته كاميرات الهواتف الذكية خصوصا في المرحلة الأولى لبداية الانتفاضة.

وفي المغرب، وثقت كاميرات هواة كيف اعتدت الشرطة على متظاهرين غاضبين من سوء أجواء استقبال الحجاج المغاربة في البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية خلال موسم حج 2015.



كما اشتكى جزائريون من ممارسات قوات الشرطة خلال مظاهرات، إذ وثق ناشطون اعتداءات بالجملة على أطباء مضربين خلال سنة 2018.

واشتكى العديد من طلاب كليات الطب الذين رفعوا مطالب نقابية من تعامل الشرطة وتعسف بعض الأعوان.