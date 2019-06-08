الشرطة المصرية: مقتل إرهابيين في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية السبت مقتل أربعة "عناصر إرهابية" في محافظة شمال سيناء قالت إنهم شاركوا في هجوم على كمين أمني في المحافظة الأربعاء تبناه داعش.

وقالت الوزارة في بيان إنه استمرارا لجهودها "في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم".

وأضاف البيان "تمت مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع أربعة عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وحزام ناسف".

ومنذ الأربعاء ارتفعت حصيلة قتلى "العناصر الإرهابية" إلى 26 نتيجة ملاحقات القوات الأمنية مجموعات متطرفة ومسلحة يشتبه في تورطها في هجوم على كمين أمني تم فجر الأربعاء أسفر عن مقتل خمسة مسلحين وثمانية من عناصر الأمن والجيش.

ووقع الهجوم في منطقة تشتبه السلطات بأن داعش يسعى لإقامة معقل جديد له فيها، بعد هزائمه في سوريا والعراق.

وتنفذ السلطات منذ شباط/فبراير 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى جهاديين.

إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى نحو 650.

وفي المقابل قُتل نحو خمسين عسكرياً مصرياً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.