الشرطة الفرنسية تشتبك مع 'السترات الصفراء'

استخدمت قوات الأمن في باريس السبت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين حاولوا اختراق طوق للشرطة في جادة شانزيليزيه، بحسب صحافي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمع آلاف المتظاهرين الذين كانوا يرتدون سترات صفراء على الجادة في إطار الاحتجاجات التي بدأت السبت الماضي رفضا لزيادة رسوم على المحروقات.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي واجه انتقادات مباشرة في التظاهرات، إلى "الحوار" لإقناع المتظاهرين بوضع حد لاحتجاجاتهم التي تشل حركة السير على الطرقات العامة وتمنع الوصول إلى مستودعات النفط التي تحاول قوات الشرطة فتح الطرق المؤدية إليها.