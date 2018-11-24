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الشرطة الفرنسية تشتبك مع 'السترات الصفراء'

قوات الشرطة تمنع المتظاهرين من الوصول غلة جادة الشانزيليزيه

استخدمت قوات الأمن في باريس السبت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين حاولوا اختراق طوق للشرطة في جادة شانزيليزيه، بحسب صحافي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمع آلاف المتظاهرين الذين كانوا يرتدون سترات صفراء على الجادة في إطار الاحتجاجات التي بدأت السبت الماضي رفضا لزيادة رسوم على المحروقات.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء
مواجهات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء

متظاهرون يقاومون رجال الشرطة الفرنسية في باريس
متظاهرون يقاومون رجال الشرطة الفرنسية في باريس

الشرطة الفرنسية تقمع متظاهرين السترات الصفراء
الشرطة الفرنسية تقمع متظاهرين السترات الصفراء

جانب من المواجهات في باريس
جانب من المواجهات في باريس

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي واجه انتقادات مباشرة في التظاهرات، إلى "الحوار" لإقناع المتظاهرين بوضع حد لاحتجاجاتهم التي تشل حركة السير على الطرقات العامة وتمنع الوصول إلى مستودعات النفط التي تحاول قوات الشرطة فتح الطرق المؤدية إليها.

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