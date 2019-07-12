مهاجرون يحتلون مقبرة بانثيون في باريس

أجلت شرطة باريس عشرات كانوا قد احتلوا مقبرة بانثيون الشهيرة حيث يرقد العديد من الشخصيات الفرنسية، للمطالبة بوثائق إقامة في فرنسا.



وتحركت الشرطة باتجاه المقبرة بعد ساعات من بدء احتلالها، واجلت المعتصمين هناك الذين يقيمون في فرنسا بشكل غير قانوني ويطالبون بلقاء رئيس الوزراء إدوار فيليب.



وأطلق بعض المعتصمين في المكان على أنفسهم على فيسبوك اسم "السترات السود"، وآخرون مجموعة "لا شابيل ديبو"، في إشارة إلى قطاع في شمال باريس يكتظ بالمهاجرين المشردين بلا مأوى.

وقال أحد المعتصمين في تسجيل مصور على فيسبوك قبل عملية الإجلاء "يجب عليهم أن يرتبوا أوراقنا. نود أن نحصل على نفس حقوق المواطنين الفرنسيين".

ونشر مغردون صورا وقاطع فيديو من الموقع.