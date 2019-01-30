الشرطة العراقي يرفض عرض يوفنتوس لضم 'ميمي'

قال نادي الشرطة العراقي إنه رفض عروضا لضم مهاجمه الدولي الشاب مهند علي المقدمة من قبل أندية أوروبية، بينها يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وذكر النادي في بيان أن "سبب عدم قبول تلك العروض، جاء لأنها لا تليق بمكانة النادي الذي يطمح إلى تجربة احترافية على أعلى مستوى للاعب المذكور".

وأشار البيان إلى أن "إدارة النادي غضت النظر عن فكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند علي في الفترة الحالية وسيبقى ضمن صفوف الفريق حتى انتهاء الموسم، وحينها يتم دراسة مستقبله الاحترافي".

وإضافة إلى السيدة العجوز وبنفيكا تلقى نادي الشرطة عروضا رسمية من أيك أثينا اليوناني وغنك البلجيكي وغلطة سراي التركي والعين الإماراتي، حسب البيان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر لم تسمها قولها إن يوفانتوس كان الأقرب لضم مهند علي الملقب بـ "ميمي" بعد أن قدم عرضا قيمته مليوني دولار.

وفي حال انتقال ميمي إلى السيدة العجوز سيكون ثاني لاعب عراقي يحترف في الدوري الإيطالي بعد زميله في المنتخب علي عدنان، الذي يلعب مع فريق أتالانتا.

وبرز "ميمي" في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 المقامة في الإمارات، وسجل هدفين ساهما في فوز منتخب العراق على فيتنام 3-2، وبهدفين نظيفين على اليمن في الدور الأول من البطولة.