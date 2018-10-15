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الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية في اسطنبول

الشرطة التركية تدخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول

دخل محققو الشرطة التركية الاثنين مقر القنصلية السعودية في اسطنبول لإجراء تفتيش في إطار التحقيق حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ووصل الشرطيون، بعضهم في زي عسكري والبعض الآخر في زي مدني، إلى القنصلية في ست سيارات ودخلوا المبنى على الفور.

وكان قد تم الإعلان عن وصول مسؤولين سعوديين الاثنين إلى القنصلية ضمن فريق العمل التركي السعودي المشترك المعني بالتحقيق في القضية.

وتطالب العديد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الرياض بكشف مصير خاشقجي الذي اختفى في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عقب دخوله إلى قنصلية بلاده لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وأشار الرئيس دونالد ترامب الاثنين إلى احتمال أن يكون الصحافي السعودي قد يكون قتل على أيدي "قتلة غير منضبطين".

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض "لقد نفى الملك (السعودي) بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء".

اختفاء خاشقجي.. ترامب: قتلة غير منضبطين قد يكونون وراء ما حدث

وتعتقد تركيا أن خاشقجي، وهو من المنتقدين البارزين للحكومة السعودية ويقيم في الولايات المتحدة، قتل داخل القنصلية وتم نقل جثمانه، لكن المملكة تنفي تلك المزاعم.

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