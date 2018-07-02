الشاذلي ينقذ بلجيكا من مفاجآت اليابان

أنقذ لاعب وسط نادي توتنهام الإنكليزي ناصر الشاذلي منتخب بلاده بلجيكا من مفاجآت اليابان بعد أن أحرز هدفا قاتلا قبل 20 ثانية من نهاية المباراة ساهم في فوز منتخب الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكاد المنتخب الياباني أن يحقق أكبر مفاجأة في مونديال روسيا عندما تقدم بهدفين أحرزهما جينكي هاراغوتشي في الدقيقة 48 وتاكاشي إنوي في الدقيقة 52.

لكن المنتخب البلجيكي تمكن من تقليص الفارق عندما أحرز المدافع يان فيرتونخين الهدف الأول لبلجيكا في الدقيقة 69، ومن ثم تمكن مروان فيلايني من تعديل النتيجة بعدها بخمس دقائق.

وستواجه بلجيكا في الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل منتخب البرازيل الذي فاز في وقت سابق على المكسيك بهدفين نظيفين.