غراهام: الانسحاب من سوريا بدون خطة كارثي

قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الانسحاب الأميركي من سوريا من دون خطة من شأنه أن يؤدي إلى "فوضى وعراق يعمل على المنشطات".

وتحدث غراهام للصحافيين في العاصمة التركية أنقرة السبت بعد يوم من اجتماعه مع مسؤولين أتراك. وقال المشرع الأميركي إن "هدف تدمير داعش لم يتحقق بعد".

وقال إنه يأمل أن يبطئ الرئيس دونالد ترامب الانسحاب الأميركي من سوريا لحين تدمير التنظيم.

وأشار إلى أن وزيرا الدفاع التركي والأميركي يعملان سويا لوضع خطة لنقل ميليشيا كردية سورية بعيدا عن تركيا.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، منظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.

والتقى غراهام الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، وأجرى مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات التركية.