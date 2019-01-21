كامالا هاريس تعلن عزمها الترشح للرئاسة

أعلنت السناتور الديمقراطية كامالا هاريس الاثنين عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

وقالت السناتور من ولاية كاليفورنيا في مقطع فيديو: "العدالة. اللياقة. المساواة. الحرية. الديمقراطية. هذه ليست مجرد كلمات. إنها القيم التي نعتز بها نحن الأميركيون. وكلها على المحك الآن".

وتعتبر هاريس أول أميركية سمراء البشرة تعلن ترشحها للسباق القادم، وثالث امرأة ستخوض السباق.

وهاريس، المولودة في أوكلاند بكاليفورنيا، انتخبت في مجلس الشيوخ لأول مرة عام 2016، وكانت من قبل مدع عام معروفة بحزمها الشديد في القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات والعنف الجنسي.

عملها القانوني انعكس على طريقة أدائها في اللجان التي خدمت بها في مجلس الشيوخ، وذلك بالنسبة لطريقتها في استجواب الشهود ومقاطعتهم.

ولفتت الانتباه باستجوابها وزير العدل السابق جيف سيشنز أمام لجنة الاستخبارات حول الدور الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وكان سياسيون آخرون أعلنوا نيتهم خوض سباق الرئاسة، ومن بينهم عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وعضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية كيرستن غيليبراند، ورئيس بلدية سان أنتونيو السابق والوزير السابق في حكومة باراك أوباما جوليان كاسترو، وعضو الكونغرس المتقاعد جون ديلاني.

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