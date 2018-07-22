السيسي: 21 ألف إشاعة ضد مصر في ثلاثة شهور

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إن أخطر تحد تواجهه البلاد في العصر الحديث هو "محاولة اسقاط الدولة من الداخل" عبر نشر الشائعات التي تجاوزت 21 ألف شائعة في غضون ثلاثة أشهر.

وقال السيسي خلال احتفال بتخريج طلبة الكليات العسكرية في القاهرة إن هناك حربا نفسية وضغوطا غير مسبوقة تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حكومته اختارت مواجهة تلك التحديات "بعيدا عن المسكنات والأوهام لتحقيق نهضة حقيقية طال انتظارها".

وشدد السيسي على أنه يسعى لبناء دولة قوية "بدأت أركانها بعملية الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تشهده مصر حاليا" لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية مع مراعاة الطبقة الفقيرة بتوفير شبكة حماية اجتماعية لها.