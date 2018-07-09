السيسي يوافق على استيراد الأرز

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين على السماح باستيراد الأرز وتولي هيئة السلع التموينية تسويقه ووضع أسعار جيدة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.

وقال راضى إن القرار صدر خلال اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي تناول "استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة".

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وأوضح في بيان أنه "اتصالا بما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة".

وأضاف المتحدث أن الرئيس وجه "بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري".

ومرر البرلمان المصري في وقت سابق تعديلا قانونيا يهدف إلى تنظيم زراعة محاصيل معينة لترشيد استهلاك المياه استعدادا للآثار السلبية التي تتوقعها القاهرة نتيجة لملء خزان سد النهضة الأثيوبي.

ويتيح التعديل حظر الحكومة زراعة محاصيل في مناطق تحددها، مع تشديد العقوبات على المخالفين.