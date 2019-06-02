السيسي يعلق على 'صفقة القرن'

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إنه لن يفرط بأي شبر من أرض مصر.

وكان السيسي يعلق على خطة الرئيس ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" والتي أشيع أنها تتضمن تقديم جزء من أراضي سيناء إلى غزة، رغم نفي واشنطن لذلك.

وقال السيسي خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" في القاهرة، والذي ضم ممثلين عن سيناء "محدش يقدر يعمل حاجة غير بيكم.. هل تتصوروا إني ممكن أفرط مثلا؟.. طيب ليه؟".

وقال السيسي حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن "صفقة القرن مسمى إعلامي" وفيها كثير من "الأكاذيب" ضد مصر.

ومما أشيع أيضا عن الخطة أنها تقوم على إرغام الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

لكن السيسي نفى ذلك وقال إن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن توافق على شيء لا يرضى به، حسب المصادر المحلية.