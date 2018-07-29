السيسي يعلق على تحدي 'رقصة كيكي'

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رقصة تحدي كيكي على الإنترنت لأغنية المطرب الكندي دريك، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر للشباب بالقاهرة.

وقال السيسي ضاحكا: "قاعدين انتوا تركبوا العربيات وكيكي (تستمرون في استقلال السيارات وترقصون كيكي"، ثم توجه إلى وزير البترول وقال مازحا: "زود البنزين ما تقلقش (ارفع سعر الوقود دون قلق)".

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات منذ سنة 2016.

وأثار التحدي ضجة في وسائل الإعلام الاجتماعية، مع نشر مقاطع مصورة لنجوم السينما ومشاهير الرياضة وهم يرقصون إلى جانب السيارات التي تتحرك ببطء.

وصدر الأسبوع الماضي تقرير عن وكالة الأنباء الرسمية المصرية يحذر من عقوبات تنتظر المشاركين في التحدي لتعريضه حياة الناس للخطر وانتهاك قوانين الآداب العامة والمرور.