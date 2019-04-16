أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الدعم الكامل لأمن واستقرار السودان.

وأعرب السيسي عن دعمه للمجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى أن مصر تساند إرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضى إن الرئيس أعرب عن استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم في السودان، ومؤكدا على الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.

وقدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني موجزا عن تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة.

وشدد السيسي على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية.