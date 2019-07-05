السيسي يبلغ ترامب دعمه 'الجيش الوطني' في ليبيا

قال جود دير، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي ناقشا هاتفيا الخميس الوضع في ليبيا ومشاركة مصر في ورشة البحرين الاقتصادية، وذلك وفق مراسل "صوت أميركا" في البيت الأبيض.

من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بترامب.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن الرئيسين ناقشا أيضا الوضع في السودان و"ملفات التعاون المشترك".

وأعرب السيسي عن مساندة مصر "لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة"، وأكد ترامب أن "الأزمة الليبية تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها"، وفق راضي.

كذلك، هنأ السيسي ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الموافق في الرابع من يوليو.