السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج للخطر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إن جيش بلاده سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لأي خطر أو تهديد مباشر.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المقربة من الحكومة عن السيسي قوله "نحن بجانب أشقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض أمنهم للخطر، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".

وأضاف السيسي أن "أي دولة تعاني من عدم الاستقرار، فإن ذلك يؤثر علينا جميعا".

وتابعت الصحيفة نقلا عن السيسي قوله في منتدى شبابي عقد في مدينة شرم الشيخ "يجب أن تظل شعوبنا العربية على وعي ووعي حقيقي لما تمر به المنطقة".

وتأتي تصريحات السيسي بعد يومين من انطلاق تدريبات "درع العرب-1" في مصر بمشاركة دول عربية بينها السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت.