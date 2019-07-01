السيارات الكهربائية لن تبقى صامتة بعد 2021

فرضت السلطات الأوروبية على مصنعي السيارات الكهربائية تركيب جهاز لإصدار الضجيج لتحذير المارة عندما تمر المركبة بجانبهم.

وسيصدر الجهاز ضجيجا خفيف يشعر الناس المحيطين بالسيارات الكهربائية التي تسير تحت سرعة 19 كيلو متر في الساعة، بصوت يشبه محرك السيارة من أجل تحذيرهم بطريقة غير مباشرة بوجودها.

وبدأ بعض مصنعي السيارات الكهربائية بوضع هذا الجهاز في السيارات التي تصنع حديثا، خاصة وأن التعليمات الجديدة ستمنع مسير أي سيارة كهربائية لا تحتوي على هذا الجهاز من المسير في الشارع بحلول 2021.

كما ستشمل هذه المهلة المركبات الكهربائية التي تسير على الطرقات حاليا من أجل تركيب الجهاز (AVAS) المخصص لإصدار الضجيج من أجل حماية المشاة في الشارع.