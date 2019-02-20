السويد تدين عراقيا حارب ضد داعش

أدانت محكمة سويدية عراقيا، ممن حاربوا ضد تنظيم داعش، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعد نشره صورا ومقاطع فيديو "مروعة" على فيسبوك.

وحكمت محكمة منطقة أوريبرو الثلاثاء على كوردا بهاء الدين سعيد (38 عاما) بالسجن لمدة 15 شهرا.

وتقول المحكمة إن المواطن العراقي كان قد نشر صورا وأفلاما التقطت في شباط/ فبراير وآذار/مارس 2015 في شمال العراق ويظهر فيها بجانب "جثث، بعضها مقطعة".

ووصل سعيد إلى السويد في أواخر عام 2015 مع زوجته وطفليه طلبا للجوء، وقد اعترف بأنه موجود في الصور ومقاطع الفيديو لكنه نفى ارتكاب جرائم حرب، وفقا للمحكمة.