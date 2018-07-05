السوق يترقب.. تطبيق وشيك للرسوم الأميركية على بضائع صينية

ينتظر أن تدخل الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات صينية بعشرات مليارات الدولارات حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت واشنطن، فيما تعهدت بكين بإجراءات مماثلة ضد السلع الأميركية.

وستفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25 في المئة على أكثر من 800 صنف من البضائع الصينية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار، وتركت الباب مفتوحا لمزيد من الاجراءات في حال قررت الصين التصعيد.

وتستهدف الرسوم شريحة واسعة من البضائع الصينية على غرار عربات الركاب وأجهزة البث الإذاعي وقطع الطائرات وأقراص الحواسيب الصلبة، وهي صناعات تقول واشنطن إنها استفادت من ممارسات تجارية غير منصفة.

وتدرس الولايات المتحدة حاليا إضافة حزمة ثانية تضم 284 منتجا بقيمة 16 مليار دولار.

رد صيني محتمل

ومن المتوقع أن ترد الصين فور دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ عبر فرض رسوم على منتجات بنفس القيمة تقريبا لكن مع تركيز أكبر على المنتجات الزراعية التي لها حساسية سياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ إن "الولايات المتحدة هي التي تسببت بهذه الحرب التجارية، نحن لا نريد أن نخوضها، ولكن حفاظاً على مصالح البلاد والناس، ليس أمامنا من خيار سوى أن نقاتل".

تحذيرات

وفي حين تعهدت الصين بالرد "فورا"، حذر خبراء من أن الاجراءات الانتقامية بين البلدين ستشكل هزة للاقتصاد العالمي وتضرب النظام التجاري العالمي في الصميم.

فقد قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الدخول في دوامة الاجراءات الانتقامية بين البلدين قد يؤثر سلبا على البلدين.

وأشار خبراء اقتصاد إلى أن تطبيق سياسات تجارية عدائية وحمائية قد تعود بالضرر على الاقتصاد الأميركي والعالمي على حد سواء، وقد ترفع الأسعار وتحدث هزة في سلاسل الإمداد العالمية.

وقال ترامب في تغريدة هذا الأسبوع أن الاقتصاد "لربما في أفضل حالاته" حتى "قبل تعديل بعض أسوأ الاتفاقيات التجارية وأكثرها اجحافا التي تبرمها أي دولة على الإطلاق".

من جانبها، حثت غرفة التجارة الأميركية النافذة ترامب هذا الأسبوع على إعادة النظر في اجراءاته مشيرة إلى أن الرسوم الانتقامية باتت تؤثر على صادرات أميركية بقيمة 75 مليار دولار وتهدد الوظائف.