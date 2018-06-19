لكن هناك 30 ألف سوري سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات المقررة في 24 حزيران/يونيو، وذلك بعدما حصلوا على الجنسية التركية خلال العام الماضي.

بين آمال الحصول على مزيد من الامتيازات ومخاوف الترحيل أو التهميش، ينتظر السوريون بشغف نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في تركيا.

وبدأت إجراءات منح السوريين الجنسية التركية في عام 2016 عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخاذ وزارة الداخلية التركية خطوات جادة في سبيل إعطاء الجنسية "لمن يريدها".

بعدها أطلق ناشطون أتراك غاضبون وسما بعنوان #ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum أي "لا أريد مواطنين سوريين في بلادي" على تويتر، عبروا فيه عن رفضهم قرار أردوغان الأخير بإعطاء الجنسية للسوريين.

ويفسر مراقبون قرار أردوغان إعطاء الجنسية التركية للسوريين بمحاولته الاستثمار في الأجيال القادمة من السوريين الأتراك لضمان ولائهم السياسي وأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية مستقبلا.

ويستطيع السوريون الحصول على الجنسية التركية من خلال قضاء خمس سنوات في البلاد عقب حصولهم على أذون عمل، أو من خلال قرار الحكومة التركية إعطاء الجنسية التركية للسوريين من أصحاب الكفاءات والطلاب ورجال الأعمال.

لمن سيصوت السوريون الأتراك في الانتخابات القادمة؟ للتيار الإسلامي الممثل في حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان؟ أم للقوميين ممثلين بحزبي الخير وحزب الشعب الجمهوري ومرشحهم للرئاسة محرم أنجيه؟

هذا السؤال الذي وجهه موقع "قناة الحرة" لسوريين حاصلين على الجنسية التركية أو لا يزالون في انتظارها.

"جذبا لرؤوس الأموال"

أ. فخر الدين من مدينة حلب السورية حصل على الجنسية التركية العام الماضي يقول لموقع الحرة إن مجمل السوريين يفضلون أردوغان لأن المرشح الآخر محرم أنجيه صرح أكثر من مرة أنه سيسد الباب أمامهم.

"لا أعتقد أن التصويت لأردوغان هو ما دفع حكومته لإعطاء الجنسية، فعدد الحاصلين على الجنسية السورية لا يكفي لإنجاح نائب واحد حتى، فما بالك وهم متفرقون على مستوى تركيا" يضيف فخر الدين.

ويحيل فخر الدين سبب إعطاء الجنسية للسوريين إلى الرغبة في جذب رؤوس الأموال وإيجاد بيئة حاضنة لرجال الأعمال منهم، فثمة مئات الآلاف من الشركات والمؤسسات والورش التي يملكها سوريون.

ويشير فخر الدين إلى أن هناك فئة من الأتراك منزعجة لاعتقادهم أن السوريين يزاحمون المحليين في العمل والأرزاق والامتيازات.