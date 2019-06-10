'السوريين منورين'.. خلاف بين المصريين

تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها بنحو 130 ألف لاجئ، وتقول الحكومة إن عددهم يصل إلى 300 ألف.
المحامي المصري المثير للجدل سمير صبري قد قدم بلاغا للنائب العام، يطالب باتخاذ إجراءات قانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر.
واعتبر سمير في بلاغه أن السوريين قاموا بغزو المناطق التجارية في جميع أنحاء مصر، حيث اشتروا وأجروا المتاجر والشقق بأسعار باهظة، وحولوا بعض الضواحي المصرية إلى مدن سورية.
وقال صبري في دعوته إن إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال السوريين، قدرت بنحو 23 مليار دولار، معظمها في مجال العقارات وأراض ومصانع ومطاعم تجارية ومصانع الألبسة والنسيج.
النقاش طغى على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، فهناك من يرى أن السوريين يزاحمون المصريين على لقمة عيشهم. وآخرون يرون أن السوريين أنعشوا الاقتصاد، ومرحب بهم.
مغردون عبروا عن اسيتائهم من صورة انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل، يظهر فيها ياطفة مطعم اسمه "أرطغرل" يملكه سوري في محافظة مرسى مطروح.
وأرطغرل هو مؤسس الدولة العثمانية ويعد جزءا من الإرث التركي، الذي ينظر إليه المصريون على أنه كان احتلالا لمصر، خاصة في الفترة الأخير تزامنا توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
"السوريين منورين مصر"
لكن الكثير من المغردين المصريين تضامنوا مع السوريين في مصر، واعتبروهم عنصرا فاعلافي المجتمع المصري، ودشن هؤلاء خاشتاغ #السوريين_منورين_مصر.