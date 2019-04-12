المجلس العسكري بالسودان: لسنا انقلابا بل استجابة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الجمعة أنه لا يطمح للسلطة ولن يتدخل في الحكم، مشددا على أن الحلول بيد المعتصمين وأن دوره تهيئة الأجواء المناسبة للحوار.

وأكد الفريق الركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أن ما حدث في البلاد ليس انقلابا عسكريا بل "نحن استجبنا لرغبة الشعب السوداني. شعبنا راغب في التغيير ونحن قدناه".

وأضاف أن المجلس لن يخون تطلعات المحتجين، وأردف "نحن مع مطالب الناس وجزء منها ومهمتنا حمايتها، نحن حراس لآمال السودانيين".

وأكد أن الحكومة السودانية المقبلة ستكون مدنية وأن المجلس العسكري "لم يأت بحلول ولن نملي أي شيء على الناس"، مشيرا إلى أن المجلس لن يتدخل خارج اختصاصاته في وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال إن الفترة الانتقالية أقصاها عامان ويمكن تقليصها إذا تحققت النتائج المرجوة.

وأكد العزم على إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية وحتى الحركات المسلحة.

وقال إن "الرموز التي كانت تدير الأمر جميعها تم التحفظ عليها" بما فيها الرئيس المخلوع عمر البشير.

وشدد على رفض المجلس تسليم البشير المطلوب بسبب تهم ارتكاب إبادة في إقليم دارفور، إلى الخارج. وأضاف "نحن كمجلس عسكري لن نسلم الرئيس البشير إلى الخارج"، لكنه تابع أن الحكومة المقبلة إن أرادت تسليمه فلها الحرية في ذلك.