اعترض وزير الدولة بوزارة النفط والغاز السودانية سعد الدين حسين البشري على طرح مصر قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حلايب على البحر الأحمر.

ووفق وكالة السودان للأنباء، فقد اعتبر البشري طرح العطاءات "تدخلا مباشرا" في صلاحيات وزارته.

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات من القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية.

وظل المثلث لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين.

وقال البشري إن التنقيب "يعتبر عملا غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل".

وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية أخيرا، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول آب/ أغسطس.

وقال البشري إن "طرح أربعة مربعات إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة".