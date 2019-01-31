السودان أمام 'الزحف الكبير'

دعت المعارضة السودانية الخميس إلى تنظيم مسيرات ومظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.



وجاء في بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين وثلاثة أحزاب معارضة أن الموكبين الأساسيين لاحتجاجات "الزحف الكبير"، سينطلقان من مدينتي الخرطوم وأم درمان على أن يتوجها إلى قصر الرئاسة وسط العاصمة.

وأشار البيان إلى المظاهرات في ولايات أخرى ستتحرك نحو البرلمانات المحلية.

وتأتي مظاهرات "الرحف الكبير" فيما ألقى البشير كلمة أمام حشد من مؤيديه بمدينة كسلا قال فيها إن "تغيير الحكومة لا يتم عبر واتساب أو فيسبوك وإنما عن طريق صناديق الاقتراع". ومن المرتقب أن يجرى انتخابات في السودان في عام 2020.

وتعهد البشير بتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد والعمل لإرضاء الشباب وإجراء حوارات معهم وضمان مستقبلهم وفق تعبيره.

"القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة"

وأصدر الجيش السوداني بيانا الأربعاء قال فيه إن من يقودون الاحتجاجات يلحقون الضرر بالسودان. وقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي "إن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول".

وأضاف الماحي أن "الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم".

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجات شبه يومية بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، في أطول تحد لحكم البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989.

وخلفت التظاهرات 30 قتيلا حسب إحصاءات رسمية، فيما تقول جهات معارضة إن حصيلة القتلى بلغت 51.



