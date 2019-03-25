السودان.. معارضون يطعنون في 'الطوارئ'

تقدمت نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض مريم الصادق المهدي ومعارضون آخرون بطعن للمحكمة الدستورية في السودان ضد القرارات التي أصدرها الرئيس البشير في شباط/ فبراير الماضي والتي أعلن بموجبها حالة الطواري في البلاد.

وقال المتقدمون بالطعن إن البشير لم يفصح عن الأسباب التي استند عليها لإصدار الطوارئ بالإضافة إلى أن بعض أوامر الطوارئ انتهكت الحريات.

وطالب الطاعنون من المحكمة الدستورية بإلغاء حالة الطوارئ.

ويشهد السودان موجة احتجاجات وتظاهرات منذ التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر قتل خلالها 33 شخصا حسب إحصاءات رسمية فيما تقول المعارضة إن عدد الضحايا يفوق 55 قتيلا ومئات الجرحى والمعتقلين.