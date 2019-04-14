السودان.. لماذا غيّر 'حميدتي' موقفه؟

مصطفى هاشم/ موقع الحرة

بعد يوم من إعلان محمد حمدان دقلو "حميدتي" اعتذاره عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة وزير الدفاع عوض ابن عوف ورئيس الأركان كمال عبد المعروف، تم الإعلان عن ترقية الرجل إلى رتبة فريق أول وتعيينه في منصب نائب رئيس المجلس.

لم يتخرج "حميدتي" البالغ من العمر 43 عاما من كلية عسكرية إلا أنه يترأس قوات الدعم السريع التي هي جزء من اللجنة الأمنية التي تشكل المجلس العسكري الانتقالي.

وكان الرئيس الذي عزل من منصبه عمر البشير قد استدعى قوات الدعم السريع لمحاولة السيطرة على الاحتجاجات.

وحسب الناشط السوداني أيمن ثابر، وصل "حميدتي" بقواته فعلا إلى الخرطوم لكنه رفض المشاركة في قمع التظاهرات، ما أكسبه قبولا لدى البعض، رغم أن البعض يعتبر قواته "ميليشيا مرتزقة".

وأصدرت قوات الدعم السريع بيانا مساء الجمعة حددت فيه الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة، ومنها وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ستة شهور وتشكيل مجلس انتقالي عسكري مهمته إنقاذ الوضع الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتشكيل حكومة مدنية يتم الاتفاق عليها بواسطة القوى السياسية.

ونال "حميدتي" تأييدا من البعض عندما رفض الانضمام للمجلس العسكري الانتقالي الذي لم تتضح ملامحه، ورفضته القوى الداخلية والخارجية.​