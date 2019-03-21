السودان: قمع 'المواكب' وأمر بمنع تخزين الجنيه

قمعت أجهزة الأمن السودانية الخميس مظاهرات في أم درمان والأبيض وسنار خرجت تحت اسم (مواكب العدالة) واعتقلت عددا من قيادات حزب الأمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر طوارئ بمنع تخزين العملة الوطنية، وعين أحمد هارون، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، مساعدا له.

مليون جنيه حد أقصى

وأصدر البشير الخميس أمر طوارئ بحظر المضاربة في العملة الوطنية. ونص الأمر على حظر تخزين العملة الوطنية خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها.

وحظر أمر الطوارئ على أي شخص حيازة أو تخزين مبلغ يتجاوز المليون جنيه من العملة الوطنية، وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة مليون جنيه.

وحظر أمر الطوارئ حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل، أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها.

وحظر أيضا "تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، أو التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم إيداعها لدى المصارف".

مساعد جديد للبشير

وفي سياق ذي صلة، عين البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني بالإنابة أحمد هارون مساعدا له.

وهارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وكان البشير قد نقل إليه صلاحياته كرئيس للحزب بعد خطابه الأخير الذي حل فيه الحكومات المركزية والولائية وأعلن حالة الطوارئ.

مواكب العدالة

وخرج مئات السودانيين الخميس في مظاهرات تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

وشهدت مدينة الخرطوم وحي العباسية وابدي في أم درمان مظاهرات حاشدة ردد المشاركون فيها شعارات تطالب برحيل النظام وتحقيق العدالة والحرية والسلام.

وخرجت مظاهرات في مدينة سنار جنوبي الخرطوم تصدت لها قوات الأمن والشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكانت الأجهزة الأمنية استبقت انطلاقة المواكب السلمية التي دعت لها المعارضة وأطلقت عليها اسم مواكب العدالة، وذلك بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات حزب الأمة القومي المعارض في مدينة الأبيض.

وقال بيان أصدره الحزب إن أجهزة الأمن في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان اعتقلت عددا من قياداته قبيل انطلاقة مواكب في المدينة.

واستنكر الحزب استمرار نهج الاعتقالات، مؤكدا أنه لن يتراجع عن مواصلة الاحتجاجات لإجبار الرئيس البشير على التنحي.