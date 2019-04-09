السودان.. حشود كبيرة تتوجه إلى اعتصام وزارة الدفاع

أفادت مصادر للحرة الثلاثاء بتوجه حشود كبيرة إلى مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم.

ويعتصم متظاهرون سودانيون لليوم الرابع أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن منصبه.

وسمعت أصوات رصاص وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المعتصمين.

وكثف الجيش السوداني انتشاره حول الشوارع الرئيسية المؤدية للقيادة العامة.

واحتمى المعتصمون داخل قيادة الجيش بعد محاولة تفريق الاعتصام.

وكان الجيش السوداني قد منع محاولة لتفريق الاعتصام الاثنين.

وقتل نحو ثمانية أشخاص منذ بدء الاعتصام السبت من بينهم ضابط بالجيش.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن تعدي "ميليشيات النظام ... على حرم القوات المسلحة جناية لا تغتفر".

ويشهد السودان تظاهرات تطالب بإسقاط النظام بدأت في الـ19 من ديسمبر بعد رفع أسعار الخبز وسرعان ما تطورت إلى المطالبة بتنحي البشير.